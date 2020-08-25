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Уволен еще один белорусский дипломат, который поддержал протестующих

Из Индии отозван третий секретарь посольства Беларуси Андрей Мисюра, который поддержал протестующих. Ранее был уволен его коллега, посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.

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Мисюра украсил свою фотографию в Facebook бело-красно-белым флагом
Мисюра украсил свою фотографию в Facebook бело-красно-белым флагом
Фото: ЕРА

Третьего секретаря посольства Беларуси в Индии Андрея Мисюру, который поддержал протесты против действий белорусских властей, уволили с должности. Об этом он сообщил в Facebook 21 августа.

"Это мой последний день в качестве белорусского дипломата в Дели... Моя столица отзывает меня, в этом качестве моя служба окончена. Этот год разрушает планы, уносит жизни и меняет судьбы. Но я уверен, что настоящие отношения будут продолжаться и закристаллизируются самым ярким образом", – написал дипломат.

https://www.facebook.com/ajemER/videos/3524173824261542/

"Радыё Свабода" утверждает, что Мисюру уволили из МИД Беларуси после того, как он поддержал мирную акцию солидарности с белорусским народом в Дели, похвалил своих соотечественников из города Березы, которые присоединились к акции протеста, а также украсил свое фото в Facebook бело-красно-белым флагом.

24 августа президент Беларуси Александр Лукашенко уволил посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню. Дипломат 16 августа заявил, что он "в шоке от историй о пытках и избиениях граждан" в Беларуси, а спустя два дня подал в отставку.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. 23 августа в митинге в Минске приняло участие более 100 тыс. протестующих.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока жив, других выборов в стране не будет.

Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против ответственных за насилие в стране и фальсификации на выборах. 

Теги: Индия, Беларусь, посольство, МИД Беларуси, дипломаты, увольнение, акции протеста, протесты в Беларуси
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