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Правозащитники собрали 450 свидетельств пыток задержанных после протестов в Беларуси

Белорусские правозащитники просят специального докладчика ООН по пыткам вмешаться в ситуацию с преступлениями против человечности, совершенными силовиками в Беларуси против собственного народа. Правозащитники утверждают, что сотрудников правоохранительных органов готовили к жестоким репрессиям против людей.

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Протесты в Беларуси продолжаются больше двух недель
Протесты в Беларуси продолжаются больше двух недель
Фото: ЕРА

Белорусский правозащитный центр "Весна", Белорусский Хельсинкский комитет, Всемирная организация против пыток и Международная федерация прав человека обратились к специальному докладчику ООН по пыткам, чтобы призвать к вмешательству в связи с жестоким разгоном мирных демонстрантов в Беларуси. Об этом говорится в сообщении на сайте "Весны" 24 августа.

Правозащитники напомнили, что более 6 тыс. человек были задержаны, находились в заключении до 10 суток и их местонахождение было неизвестно. По меньшей мере 450 из них были избиты. Заключенных унижали и пытали сотрудники правоохранительных органов.

"Эти факты пыток и жестокого обращения являются системными, поскольку сотрудников правоохранительных органов готовили к таким жестоким репрессиям против людей", – говорится в сообщении.

В центре говорят, что у них есть свидетельства о пытках более 450 жертв, подтвержденные фотографиями и видео. Более сотни жертв уже опросили на видео.

"Первоначальный анализ свидетельств показал, что систематические пытки и жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение по всей Беларуси представляют собой преступления против человечности. Несмотря на многочисленные и последовательные сообщения о совершении преступлений сотрудниками органов внутренних дел, Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела и, соответственно, не задержал и не отклонил ни одно из лиц, непосредственно участвовавших в организации и совершении преступлений против участников мирных собраний и случайных прохожих", – отметили правозащитники.

Они призвали спецдокладчика ООН распространить заявление с осуждением масштабных и систематических пыток задержанных в Беларуси и призвать немедленно прекратить эти нарушения; призвать правительство Беларуси немедленно и эффективно расследовать все предполагаемые факты пыток либо жестокого обращения и привлечь виновных к ответственности; совершить визит в Беларусь; а также призвать Совет по правам человека созвать специальную сессию с целью выяснения фактов и обстоятельств серьезных нарушений прав человека в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. 23 августа в митинге в Минске приняло участие более 100 тыс. протестующих.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока жив, других выборов в стране не будет.

Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против ответственных за насилие в стране и фальсификации на выборах. 

Теги: Беларусь, протесты, правозащитники, пытки, правоохранители, нарушение, протесты в Беларуси
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