ГОРДОН
 
 
МИР

Евросоюз готовит санкции против чиновников Беларуси, самого Лукашенко в списке нет – СМИ

Санкционный список против представителей белорусской власти, причастных к фальсификациям выборов президента страны и репрессиям против мирных демонстрантов, Евросоюз готовится утвердить уже на следующей неделе. При этом, по информации журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, самого президента Беларуси Александра Лукашенко в этом списке нет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Беларуси проходят массовые протесты несогласных с результатами выборов президента страны
В Беларуси проходят массовые протесты несогласных с результатами выборов президента страны
Фото: ЕРА

Список должностных лиц режима Александра Лукашенко, к которым применят санкции ЕС, должны утвердить уже на следующей неделе, при этом самого президента Беларуси в списке нет. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть плюс-минус согласованы и готовы на следующей неделе. Пока выглядит так, что Лукашенко в списке не будет, но это еще может измениться", – написал он.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. 23 августа в митинге в Минске приняло участие более 100 тыс. протестующих.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока жив, других выборов в стране не будет.

Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против ответственных за насилие в стране и фальсификации на выборах.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, протесты, sanctions, президент, Евросоюз, Рикард Йозвяк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Невеста Бруклина Бекхэма пойдет под венец в платье от Виктории Бекхэм
Невеста Бруклина Бекхэма пойдет под венец в платье от Виктории Бекхэм
"Прекрасное тату". Ратаковски оголилась, чтобы продемонстрировать новую татуировку
"Прекрасное тату". Ратаковски оголилась, чтобы продемонстрировать новую татуировку
  "Герой". Bahroma выпустила клип о людях, переживающих депрессию. Видео
  "Герой". Bahroma выпустила клип о людях, переживающих депрессию. Видео
Вика из "НеАнгелов" в День Независимости позировала в желтом купальнике на фоне моря
Вика из "НеАнгелов" в День Независимости позировала в желтом купальнике на фоне моря
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
Ефросинина рассказала, почему ее сын расплакался в свой день рождения
Ефросинина рассказала, почему ее сын расплакался в свой день рождения
Обнародованы фото 58-летнего Круза, выполняющего трюк на мотоцикле на высоте девятиэтажного дома
Обнародованы фото 58-летнего Круза, выполняющего трюк на мотоцикле на высоте девятиэтажного дома
Андре Тан рассказал, сколько тратит в месяц на книги для пятилетней дочери
Андре Тан рассказал, сколько тратит в месяц на книги для пятилетней дочери
"Зацелованная солнцем". Астафьева поделилась снимками в купальнике
"Зацелованная солнцем". Астафьева поделилась снимками в купальнике
"Завтрак, тщательно продуманный сыном, трюки на самокате". Мазур поделилась снимками с сыном
"Завтрак, тщательно продуманный сыном, трюки на самокате". Мазур поделилась снимками с сыном
По совету Кардашян. 39-летняя Хилтон заявила, что заморозила яйцеклетки
По совету Кардашян. 39-летняя Хилтон заявила, что заморозила яйцеклетки
"Методы ж "товарищей чекистов"... Медичи завидуют поди". Шнуров высказался об отравлении Навального
"Методы ж "товарищей чекистов"... Медичи завидуют поди". Шнуров высказался об отравлении Навального
"Люблю тебя до Луны и обратно". Осадчая трогательно поздравила мужа с юбилеем
"Люблю тебя до Луны и обратно". Осадчая трогательно поздравила мужа с юбилеем
Перри сообщила, что ее беременность длится уже 10 месяцев
Перри сообщила, что ее беременность длится уже 10 месяцев
  Brown Skin Girl. В клипе Бейонсе снялись ее мама, дочери, а также Кэмпбелл и Нионго. Видео
  Brown Skin Girl. В клипе Бейонсе снялись ее мама, дочери, а также Кэмпбелл и Нионго. Видео
"Красиво и нежно". Каминская снялась в купальнике
"Красиво и нежно". Каминская снялась в купальнике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS