Евросоюз готовит санкции против чиновников Беларуси, самого Лукашенко в списке нет – СМИ

Санкционный список против представителей белорусской власти, причастных к фальсификациям выборов президента страны и репрессиям против мирных демонстрантов, Евросоюз готовится утвердить уже на следующей неделе. При этом, по информации журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, самого президента Беларуси Александра Лукашенко в этом списке нет.

Список должностных лиц режима Александра Лукашенко, к которым применят санкции ЕС, должны утвердить уже на следующей неделе, при этом самого президента Беларуси в списке нет. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть плюс-минус согласованы и готовы на следующей неделе. Пока выглядит так, что Лукашенко в списке не будет, но это еще может измениться", – написал он.