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Глава Конституционного суда Беларуси назвал координационный совет оппозиции неконституционным

По словам главы Конституционного суда Беларуси Петра Миклашевича, конституция не предусматривает пересмотр итогов президентских выборов с участием общественной организации, которой является созданный оппозицией координационный совет.

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Миклашевич призвал субъектов общественно-политических отношений к законности
Миклашевич призвал субъектов общественно-политических отношений к законности
Фото: belta.by

Координационный совет для обеспечения передачи власти в Беларуси, о создании которого после выборов объявила кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская, неконституционный.

Об этом 25 августа заявил журналистам председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич, сообщает БЕЛТА.

"Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным", – сказал он.

По словам главы суда, всем субъектам общественно-политических отношений "необходимо соблюдать режим конституционной законности".

"Это даст возможность эффективно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране, негативно повлиять на стабильность и суверенитет государства, мир и согласие в нашем обществе", – объяснил Миклашевич.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с президентом Александром Лукашенко.

Глава государства не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он сказал, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Теги: Конституция, Беларусь, выборы, оппозиция, протесты, переговоры, законодательство, протесты в Беларуси
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