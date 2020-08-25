"Нам надо побыть Швейцарией". Арахамия высказался о реакции Украины на ситуацию в Беларуси

В оценке ситуации в Беларуси Украине стоит "некоторое время" оставаться нейтральной, считает председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, народный депутат Давид Арахамия.

Украине лучше пока не высказывать суждение по поводу ситуации, которая происходит в Беларуси после выборов президента. Такое мнение 25 августа выразил журналистам председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нам необходимо немножко подождать с какими-то осуждениями, какими-то мнениями на эту тему, потому что нам на некоторое время надо побыть Швейцарией в этом плане и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы", – сказал он.

Нардеп подчеркнул, что высказывает личное мнение, потому что на фракции этот вопрос не обсуждался.

"По моему мнению, учитывая то, что мы имеем фронт на востоке, иметь еще один фронт на севере нам точно невыгодно", – объяснил Арахамия.

22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости провести новые выборы президента Беларуси. В МИД Беларуси ответили, что Минску хотелось бы ощутить какую-то поддержку или понимание со стороны Киева, "а не слушать уже заезженные со всех сторон советы". Белорусские дипломаты говорят, что Беларусь не нуждается в советах.

23 августа в МИД Украины, комментируя заявление МИД Беларуси, отметили, что понимают "эмоциональную перегруженность коллег". "Советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской Революции достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советы друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда", – говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. 23 августа в митинге в Минске приняло участие более 100 тыс. протестующих.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока жив, других выборов в стране не будет.

Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против ответственных за насилие в стране и фальсификации на выборах.