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Зеленский предложил упростить условия для въезда белорусов в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что условия для въезда белорусов в Украину должны быть смягчены из-за "напряженной внутриполитической ситуации" в Беларуси.

Зеленский считает, что Украина должна упростить правила въезда для белорусов
Зеленский считает, что Украина должна упростить правила въезда для белорусов
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить условия для въезда граждан Беларуси в Украину. Об этом он заявил на селекторном совещании 25 августа, сообщила пресс-служба главы государства.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – надо учитывать все", – сказал Зеленский, комментируя намерение правительства ужесточить правила въезда в страну для иностранцев.

9 августа в Беларуси завершились выборы президента. На пост главы государства баллотировалось пять кандидатов. По данным ЦИК Беларуси, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

В связи с этим в стране начались массовые акции протеста: митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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