Двое задержанных в Беларуси вагнеровцев могли быть рядом с "Буком", сбившим лайнер МН-17 – СМИ

Двое из задержанных накануне президентских выборов в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнер" были рядом с зенитно-ракетным комплексом "Бук", из которого выстрелили 17 июля 2014 года по пассажирскому Boeing 777, летевшему из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Такую информацию рассказал украинский координатор спецоперации по задержанию наемников на условиях анонимности в интервью изданию Mind.

"Два человека [из задержанных 33 наемников] были запилингованы по их средствами связи в непосредственной близости от установки "Бук", которая осуществила этот выстрел. Прямых доказательств того, что эти люди нажимали рычаги, кнопки – нет. Но они были очень близко к "Буку", что говорит о том, что при правильном диалоге с ними они бы что-то интересное рассказали”, – cказал собеседник.

Координатор отметил, что 15 человек из 28, которые подозреваются в военных преступлениях на Донбассе, умеют использовать переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Игла".

2И не только умеют, но и используют. Все взбитые военные самолеты ("Ил-76", "Ан-26" и все остальные) – любое сбивания самолета или вертолета с нашими военными лицами – это их рук дело", – подчеркнул собеседник издания.

Издание Mind 24 августа опубликовало текстовую версию интервью и видео разговора журналистов с мужчиной в маске и измененным голосом. Его представили как "координатор спецоперации по задержанию вагнеровцев" В подтверждение своих слов мужчина предоставил редакции сканкопии документов и записи разговоров с наемниками. Он рассказал, как планировалась операция и сколько человек о ней знали. Имя собеседника, звание и должность в интервью не указаны.