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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Двое задержанных в Беларуси вагнеровцев могли быть рядом с "Буком", сбившим лайнер МН-17 – СМИ

Ракета из "Бука" сбила Boeing 777 рейсом MH17
Ракета из "Бука" сбила Boeing 777 рейсом MH17
Фото: EPA

Двое из задержанных накануне президентских выборов в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнер" были рядом с зенитно-ракетным комплексом "Бук", из которого выстрелили 17 июля 2014 года по пассажирскому Boeing 777, летевшему из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Такую информацию рассказал украинский координатор спецоперации по задержанию наемников на условиях анонимности в интервью изданию Mind.

"Два человека [из задержанных 33 наемников] были запилингованы по их средствами связи в непосредственной близости от установки "Бук", которая осуществила этот выстрел. Прямых доказательств того, что эти люди нажимали рычаги, кнопки – нет. Но они были очень близко к "Буку", что говорит о том, что при правильном диалоге с ними они бы что-то интересное рассказали”, – cказал собеседник.

Координатор отметил, что 15 человек из 28, которые подозреваются в военных преступлениях на Донбассе, умеют использовать переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Игла".

2И не только умеют, но и используют. Все взбитые военные самолеты ("Ил-76", "Ан-26" и все остальные) – любое сбивания самолета или вертолета с нашими военными лицами – это их рук дело", – подчеркнул собеседник издания.

Издание Mind 24 августа опубликовало текстовую версию интервью и видео разговора журналистов с мужчиной в маске и измененным голосом. Его представили как "координатор спецоперации по задержанию вагнеровцев" В подтверждение своих слов мужчина предоставил редакции сканкопии документов и записи разговоров с наемниками. Он рассказал, как планировалась операция и сколько человек о ней знали. Имя собеседника, звание и должность в интервью не указаны.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании "Вагнер" России. По его мнению, последствия такого освобождения "будут трагическими".

18 августа Бутусов заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Украинские спецслужбы якобы хотели заманить наемников в Украину, где задержать. По словам  Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и президента Украины Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины, в результате чего боевиков задержали власти Беларуси. 

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: граждане России Гиркин, Дубинский, Пулатов, а также гражданин Украины Харченко.

Теги: Нидерланды, катастрофа, террористы, крушение, наемники, MH17, Бук, Boeing, ПЗРК, Вагнер, Куала-Лумпур, ракетный комплекс, ЧВК
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