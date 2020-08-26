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В Беларуси во время митингов 25 августа задержали полсотни человек – правозащитники

В Минске, Гродно, Бобруйске и Могилеве правоохранители задержали около полусотни человек, которые были участниками акций протеста, сообщили в правозащитном центре "Весна".

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25 августа на площади Независимости в Минске прошел оппозиционный митинг
25 августа на площади Независимости в Минске прошел оппозиционный митинг
Фото: EPA

В столице Беларуси Минске во время протестов 25 августа задержали 21 человека. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Часть из них – во время и после акции у министерства образования, часть – на площади Независимости.

В городе Гродно задержали около 20 сотрудников бастующего "Гродно Азот", их отвезли в районное отделение внутренних дел. Когда под отделением собрались люди для поддержки сотрудников, правоохранители начали задерживать и их.

Также в Гродно в троллейбусе задержали активиста, который был возле отделения милиции с бело-красно-белым флагом. Еще одного активиста задержали в Гомеле после вечернего митинга.

В Бобруйске задержали мужа журналистки местного издания "Вечерний Бобруйск" Ирины Хамренко-Ушаковой Ивана. Пара была в цепочке солидарности возле местного торгового центра.

Еще одного мужчину задержали в Могилеве во время прогулки с женой и сыном, у него был с собой бело-красно-белый флаг.

25 августа в Минске на площади Независимости прошел оппозиционный митинг, сообщает TUT.BY. Еще одна акция проходила возле здания министерства образования – туда пришли учителя, несогласные с высказыванием властей, что в школе должны работать только те, кто разделяет государственную идеологию.

Параллельно с этими акциями недалеко от площади Независимости, возле Комаровского рынка, прошел провластный митинг.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Теги: Беларусь, Гродно, митинг, Минск, задержание, протесты в Беларуси
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