Польский университет примет на бесплатное обучение отчисленных в Беларуси студентов

Студенты, которых отчислят из высших учебных заведений в Беларуси, смогут поступить на бесплатное обучение в Университет имени Адама Мицкевича в Познани.

Во время протестов в Беларуси задержали около 7 тыс. демонстрантов Фото: EPA

Университет имени Адама Мицкевича в Познани готов принять на бесплатное обучение студентов из Беларуси, которых отчислят из высших учебных заведений. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба вуза.

В университете сообщили, что студентам необходимо написать письмо ректору и предоставить документ, который подтверждает отчисление.

"Это также выражение солидарности академического сообщества с белорусским обществом и поддержка его борьбы за свободную, демократическую, гражданскую и законопослушную страну", – говорится в сообщении.

В учебном заведении выразили надежду, что протесты и акции белорусского общества приведут к счастливому финалу и желанным переменам в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.