"У нас один инвалид". – "Будет еще, бл…дь". Житель Минска снял на видео избиения протестующих в автозаке

Белорусское издание TUT.BY опубликовало видеозапись из автозака, которую сделал один из задержанных участников протестов в Минске Денис Германов. В одном из эпизодов показано, как двое бойцов ОМОН бьют мужчину резиновыми дубинками и требуют, чтобы он смотрел в пол.

Житель Минска Денис Германов снял на видео, как сотрудники ОМОН избивали в автозаке задержанных участников протестов. Об этом говорится в материале портала TUT.BY 26 августа.

Германова задержали на проспекте Победителей 10 августа. По его словам, он не сопротивлялся омоновцам и даже поднял руки вверх. Затем Германова завели в автозак, где приказали лечь на пол лицом вниз и убрать руки за голову.

ВИДЕО

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

На видеозаписи в одном кадре показано, как двое бойцов ОМОН бьют мужчину резиновыми дубинками, требуя, чтобы он смотрел в пол. Подробных кадров на записи почти нет, но часто слышны маты омоновцев и крики задержанных. Один из них говорит, что не участвовал в акции протеста, а шел с работы, другой просит его не бить, кто-то говорит, что у него сломана нога.

"На пол! Ебл…м вниз, нах...й! На пол, быстро!" – "Мне тоже?" – "Да, лицом вниз!" – "Пожалуйста". – "Руки за голову!" – Ребята, я с работы еду", – приводит издание фрагмент диалога в автозаке.

Как сообщил Германов журналистам, видеокамеру он прикрепил булавкой к своей толстовке. В самом автозаке, а также в изоляторе на Окрестина, куда его доставили, камеру не обнаружили. При подъезде автозака к изолятору Германов спрятал видеокамеру в носок. Когда спустя четыре дня его освободили, он обнаружил ее среди своих вещей.

TUT.BY подчеркнуло, что происходящее на записи подтверждают другие задержанные. Они сказали, что их сильно били, причем некоторые мужчины плакали.

"У нас один инвалид". – "Будет еще, бл...дь", – слышен диалог в конце видео.

Германов сообщил журналистам, что в тот день его избили трижды: во время задержания, в автозаке и когда привезли в изолятор. После изолятора Денис обратился в больницу, где ему выдали справку с диагнозом "подкожная гематома задне-медиальной поверхности правого бедра, передней поверхности левого бедра".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Вечером 26 августа акции протеста прошли на площади Независимости в Минске. Около 100 человек силовики заблокировали в Красном костеле.