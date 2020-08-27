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Путин о задержании вагнеровцев: Это операция спецслужб Украины и США

Президент России Владимир Путин утверждает, что украинские и американские спецслужбы "втемную" использовали наемников ЧВК "Вагнер", чтобы они оказались на территории Беларуси.

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Путин: Их затащили в Беларусь и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации. Что не соответствовало действительности
Путин: Их затащили в Беларусь и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации. Что не соответствовало действительности
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин, комментируя задержание в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер", заявил, что это была операция спецслужб Украины и США. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сейчас это абсолютно очевидно – это акция спецслужб. Людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси, поставив перед ними совершенно легальные цели – как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток. Просто для абсолютно легальной работы. Но на самом деле их затащили в Беларусь и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. Что абсолютно не соответствовало действительности… Их туда заманили, перетащили через границу – наши пограничники их, кстати, не выпускали. Но по поддельным документам их вывезли. Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", – утверждает Путин.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании "Вагнер" России. По его мнению, последствия такого освобождения "будут трагическими".

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Украинские спецслужбы якобы хотели заманить наемников в Украину, где задержать. По словам  Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и президента Украины Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины, в результате чего боевиков задержали власти Беларуси. 

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".

Теги: Владимир Путин, СБУ, Беларусь, Александр Лукашенко, наемники, Владимир Зеленский, Вагнер, задержание, ЧВК
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