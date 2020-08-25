Координатор спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" рассказал, как их вербовали в Украине

Боевиков частной военной компании "Вагнер", задержанных под Минском накануне президентских выборов в Беларуси, начали вербовать через организатора Артема Миляева, у которого было прозвище "Шаман". Его ввели в заблуждение "звонками от Федеральной службы безопасности (ФСБ) России", рассказал украинский координатор спецоперации по задержанию наемников на условиях анонимности в интервью изданию Mind.
"Находился именно такой вожак, в котором мы видели человека, который может собрать всю эту группу лиц. То есть должна быть собака-поводырь, правильно? Вот такой нашелся. Он сумел их правильно организовать. И, как мы видели уже потом, никуда их не отпускал. Шаман (Миляев) – первое лицо, которое их (наемников) собирало. Это их руководитель", – сообщил он.
Звонки под номерами ФСБ совершались с помощью специальной программы, пояснил собеседник.
"Для них это служба, которая их координирует. Когда идет звонок от какого-то местного ФСБ и говорят: "Надо здесь пообщаться кое с кем по кое-какому вопросу", – они (наемники) очень были рады тому, что их нашли и предложили высокооплачиваемую работу", – добавил координатор.
По его информации, Миляев понимал, что если он организует всех наемников, он больше всех заработает.
"Не ту рядовую зарплату, которую мы предложили другим наемникам: до $5 тыс. в месяц и контракт на полгода", – подчеркнул украинский координатор.
По его словам, к каждому вагнеровцу был индивидуальный подход.
"То есть не было звонка: "Добрый день, Иван Петрович. Мы тут хотели поговорить, чтобы вас нанять на работу", – пояснил собеседник издания.
На опубликованных в интервью записях слышно, как сотрудник Службы безопасности Украины (куратор) говорит боевикам: "Я от Шамана".
"Это конкретный человек (Миляев), который существует. Это не Фантомас. Его знают, с ним общаются. И от него представляются, это для наемника уже гарантия", – сообщил координатор.
После вербовки был этап подбора и сбора людей в отдельные группы.
"Последняя группа была из 47 человек. Из них было выбрано именно 33 человека. Следующие 14 человек должны были улететь другим бортом. Конечно, они бы не полетели, если бы мы посадили первый борт. Но для них даже билеты были куплены, хотя все понимали, что они не полетят", – рассказал он.
Издание Mind 24 августа опубликовало текстовую версию интервью и видео разговора журналистов с мужчиной в маске и измененным голосом. Его представили как "координатор спецоперации по задержанию вагнеровцев". В подтверждение своих слов мужчина предоставил редакции сканкопии документов и записи разговоров с наемниками. Он рассказал, как планировалась операция и сколько человек о ней знали. Имя собеседника, звание и должность в интервью не указаны.
29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.
В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".
Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.
Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании "Вагнер" России. По его мнению, последствия такого освобождения "будут трагическими".
Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Украинские спецслужбы якобы хотели заманить наемников в Украину, где задержать. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и президента Украины Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины, в результате чего боевиков задержали власти Беларуси.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.
Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".