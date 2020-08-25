Координатор спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" рассказал, как их вербовали в Украине

Сбором бойцов частной военной компании "Вагнер" командовал Артем Миляев по прозвищу "Шаман". Наемникам звонили с номеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) России с помощью специальной программы, рассказал координатор спецоперации по задержанию вагнеровцев изданию Mind.

Боевиков частной военной компании "Вагнер", задержанных под Минском накануне президентских выборов в Беларуси, начали вербовать через организатора Артема Миляева, у которого было прозвище "Шаман". Его ввели в заблуждение "звонками от Федеральной службы безопасности (ФСБ) России", рассказал украинский координатор спецоперации по задержанию наемников на условиях анонимности в интервью изданию Mind.

"Находился именно такой вожак, в котором мы видели человека, который может собрать всю эту группу лиц. То есть должна быть собака-поводырь, правильно? Вот такой нашелся. Он сумел их правильно организовать. И, как мы видели уже потом, никуда их не отпускал. Шаман (Миляев) – первое лицо, которое их (наемников) собирало. Это их руководитель", – сообщил он.

Звонки под номерами ФСБ совершались с помощью специальной программы, пояснил собеседник.

"Для них это служба, которая их координирует. Когда идет звонок от какого-то местного ФСБ и говорят: "Надо здесь пообщаться кое с кем по кое-какому вопросу", – они (наемники) очень были рады тому, что их нашли и предложили высокооплачиваемую работу", – добавил координатор.

По его информации, Миляев понимал, что если он организует всех наемников, он больше всех заработает.

"Не ту рядовую зарплату, которую мы предложили другим наемникам: до $5 тыс. в месяц и контракт на полгода", – подчеркнул украинский координатор.

По его словам, к каждому вагнеровцу был индивидуальный подход.

"То есть не было звонка: "Добрый день, Иван Петрович. Мы тут хотели поговорить, чтобы вас нанять на работу", – пояснил собеседник издания.

На опубликованных в интервью записях слышно, как сотрудник Службы безопасности Украины (куратор) говорит боевикам: "Я от Шамана".

"Это конкретный человек (Миляев), который существует. Это не Фантомас. Его знают, с ним общаются. И от него представляются, это для наемника уже гарантия", – сообщил координатор.

После вербовки был этап подбора и сбора людей в отдельные группы.

"Последняя группа была из 47 человек. Из них было выбрано именно 33 человека. Следующие 14 человек должны были улететь другим бортом. Конечно, они бы не полетели, если бы мы посадили первый борт. Но для них даже билеты были куплены, хотя все понимали, что они не полетят", – рассказал он.

Издание Mind 24 августа опубликовало текстовую версию интервью и видео разговора журналистов с мужчиной в маске и измененным голосом. Его представили как "координатор спецоперации по задержанию вагнеровцев". В подтверждение своих слов мужчина предоставил редакции сканкопии документов и записи разговоров с наемниками. Он рассказал, как планировалась операция и сколько человек о ней знали. Имя собеседника, звание и должность в интервью не указаны.