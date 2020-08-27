Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Беларуси

Резерв из российских силовиков, сформированный президентом РФ Владимиром Путиным, не будет использован, пока "экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой".

Путин заявил, что на данный момент нет необходимости в использовании российских сил в Беларуси Фото: EPA

Россия по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил президент РФ Владимир Путин.

"Александр Лукашенко поставил вопрос о том, что он хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал", – сказал он.

По его словам, этот резерв не будет использован, пока "экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой".

Путин добавил, что на данный момент "необходимости в применении российских сил в Беларуси нет, надеюсь и не будет".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Десятки людей остаются в СИЗО.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. Белорусский правозащитный центр "Весна" задокументировал более 600 фактов насилия со стороны силовых структур и собирается передать эту информацию в Комитет ООН против пыток.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. Она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.