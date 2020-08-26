Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

В связи с ухудшением карантинной ситуации по COVID-19 Кабинет Министров Украины 26 августа принял решение закрыть границы для иностранцев до 28 сентября.

В связи с ухудшением карантинной ситуации Украина вводит ограничения на въезд иностранцев Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границы Украины закроют для иностранцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Такое решение принято на заседании Кабинета Министров Украины 26 августа, передает корреспондент "ГОРДОН".

Ограничения не коснутся нескольких категорий иностранцев, в том числе тех, кто имеет право проживания в Украине, подтвержденное документально, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию нашей страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и других.

Отдельные случаи пересечения границы будут рассматриваться Госпогранслужбой Украины.

Во время заседания министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к правительству с просьбой внести в данный перечень тех, кто приезжает на лечение, специалистов по наладке оборудования, которых нет в Украине, а также призвал отдельно рассматривать просьбы о пересечении границы Украины гражданами Беларуси в связи с ситуацией, сложившейся в этой стране после президентских выборов.