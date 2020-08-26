ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

В связи с ухудшением карантинной ситуации по COVID-19 Кабинет Министров Украины 26 августа принял решение закрыть границы для иностранцев до 28 сентября.

В связи с ухудшением карантинной ситуации Украина вводит ограничения на въезд иностранцев
В связи с ухудшением карантинной ситуации Украина вводит ограничения на въезд иностранцев
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границы Украины закроют для иностранцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Такое решение принято на заседании Кабинета Министров Украины 26 августа, передает корреспондент "ГОРДОН".

Ограничения не коснутся нескольких категорий иностранцев, в том числе тех, кто имеет право проживания в Украине, подтвержденное документально, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию нашей страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и других.

Отдельные случаи пересечения границы будут рассматриваться Госпогранслужбой Украины.

Во время заседания министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к правительству с просьбой внести в данный перечень тех, кто приезжает на лечение, специалистов по наладке оборудования, которых нет в Украине, а также призвал отдельно рассматривать просьбы о пересечении границы Украины гражданами Беларуси в связи с ситуацией, сложившейся в этой стране после президентских выборов.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

По состоянию на 26 августа количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 085, 2354 человека скончались, 53 454 пациента уже выздоровели.

Теги: Кабинет Министров, правительство, граница, Госпогранслужба, карантин, иностранцы, Кабмин, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
Невеста старшего сына Бекхэмов призналась в симпатии к его сестре
Невеста старшего сына Бекхэмов призналась в симпатии к его сестре
Малахова обнародовала фото своей машины, на капот которой опустился боллард
Малахова обнародовала фото своей машины, на капот которой опустился боллард
"Так сексуально". 45-летняя Лонгория показала фигуру в купальнике
"Так сексуально". 45-летняя Лонгория показала фигуру в купальнике
Поклонники приняли 44-летнюю Уизерспун за ее 20-летнюю дочь
Поклонники приняли 44-летнюю Уизерспун за ее 20-летнюю дочь
  "Ой не ходи, Грицю". Экс-участница "Х-фактора 10" Navka сняла клип на Синевире. Видео
  "Ой не ходи, Грицю". Экс-участница "Х-фактора 10" Navka сняла клип на Синевире. Видео
"Так хочу сделать его счастливым". Жена 54-летнего Павлика рассказала, какой подарок планирует вручить супругу на его 60-летие
"Так хочу сделать его счастливым". Жена 54-летнего Павлика рассказала, какой подарок планирует вручить супругу на его 60-летие
Никитюк на фото "соединила" тело коллеги со своим
Никитюк на фото "соединила" тело коллеги со своим
50-летняя Шиффер в платье в сеточку эффектно задула свечи на торте
50-летняя Шиффер в платье в сеточку эффектно задула свечи на торте
Тодоренко стала ведущей "Орел и решка. Россия"
Тодоренко стала ведущей "Орел и решка. Россия"
Умер 103-летний отец Спилберга
Умер 103-летний отец Спилберга
"Это будет невероятно". Димопулос показала фото со съемок "Танцев со звездами"
"Это будет невероятно". Димопулос показала фото со съемок "Танцев со звездами"
155-килограммовая модель Хoллидeй позировала в мини-шортах и топе
155-килограммовая модель Хoллидeй позировала в мини-шортах и топе
"Супермодели в действии". Ким Кардашян показала своих дочерей
"Супермодели в действии". Ким Кардашян показала своих дочерей
  "Энола Холмс". Вышел трейлер сериала о сестре Шерлока Холмса. Видео
  "Энола Холмс". Вышел трейлер сериала о сестре Шерлока Холмса. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS