В Беларуси задержали замглавы оппозиционной партии

Первого зампредседателя Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") Игоря Масловского задержали в Бресте. Причина задержания на данный момент неизвестна.

27 августа в Бресте силовики задержали первого замглавы Белорусской социал-демократической партии ("Грамада"), руководителя организации "За свой город" Игоря Масловского. Об этом "Брестской газете" заявила глава городской организации Анна Канюс.

"Утром мы были на суде у Дмитрия Янковича – мужчины, который был задержан, когда перевозил в своей машине огромный бело-красно-белый флаг. Судья очень быстро, даже не удаляясь в совещательную комнату, огласил решение – 15 [суток ареста]. После суда я, Игорь и один из наблюдателей на выборах шли в наш офис. На перекрестке Машерова и Коммунистической возле нас остановилась темно-синяя гражданская Audi и из нее вышли два человека: милиционер и сотрудник в "гражданке", который выступал свидетелем на суде у Янковича", – рассказала Канюс.

По ее словам, милиционер целенаправленно подошел к Игорю, переспросил, действительно ли он Масловский, и сказал: "Вы задержаны. Пройдемте".

Его увезли в Ленинский РОВД. Причина задержания политика пока неизвестна.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.