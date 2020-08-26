Массовые мероприятия во время празднования Рош а-Шана в Умани могут запретить

27 августа в Украине рассмотрят введение запрета на проведение массовых мероприятий во время празднования иудейского Нового года Рош а-Шана в Умани.

В Украине из-за коронавируса планируют запретить массовые мероприятия во время празднования Рош а-Шана Фото: ЕРА

Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 27 августа примет решение о введении запрета на проведение массовых мероприятий во время празднования иудейского Нового года Рош а-Шана в Умани. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 26 августа, передает корреспондент "ГОРДОН".

Премьер уточнил, что он получил письмо от руководителя координационного проекта по коронавирусу в Государстве Израиль, профессора Ронни Гамзу, в котором тот выражает обеспокоенность потенциальными торжествами с участием десятков тысяч людей в Умани.

"Мы действуем в полной координации, поэтому будем вынуждены принять решение о запрете, поскольку это [торжества по поводу Рош а-Шана] большой риск для граждан и Украины, и Израиля, и других", – подчеркнул Шмыгаль.