Массовые мероприятия во время празднования Рош а-Шана в Умани могут запретить

Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 27 августа примет решение о введении запрета на проведение массовых мероприятий во время празднования иудейского Нового года Рош а-Шана в Умани. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 26 августа, передает корреспондент "ГОРДОН".
Премьер уточнил, что он получил письмо от руководителя координационного проекта по коронавирусу в Государстве Израиль, профессора Ронни Гамзу, в котором тот выражает обеспокоенность потенциальными торжествами с участием десятков тысяч людей в Умани.
"Мы действуем в полной координации, поэтому будем вынуждены принять решение о запрете, поскольку это [торжества по поводу Рош а-Шана] большой риск для граждан и Украины, и Израиля, и других", – подчеркнул Шмыгаль.
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.
В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.
14 июля мэр Умани Александр Цебрий опубликовал документ МИД, в котором центральным и местным органам власти предписано рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош а-Шана, например: участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляцию богослужений. Отмена обычного формата праздника мотивировалась тем, что Израиль находится в "красной" зоне по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19; кроме того, в Украине запрещено проведение массовых мероприятий, существуют сложности в создании большого количества мест для обсервации, а также в контроле правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.
В объединенной еврейской общине Украины отметили, что этот документ не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.
В минздраве Израиля выступили против разрешения паломникам-хасидам прибывать в Умань на празднование Рош а-Шана.
Вопреки карантину, в Украину могут приехать до 10 тыс. хасидов, заявил 11 августа министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
17 августа Цебрий заявил, что готов блокировать въезд в город в случае приезда хасидов на празднование Рош а-Шана. В тот же день Кабмин Украины ограничил возможность посещения Умани хасидами.
25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и призвал раввинов страны помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош а-Шана в Умани.