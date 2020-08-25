Зеленский призвал раввинов Украины помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош а-Шана в Умани

Раввины, которые приняли участие во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили, что понимают сложившуюся ситуацию из-за коронавируса и будут пытаться донести до верующих информацию об угрозе пандемии.

Зеленский отметил, что Украина понимает, насколько важным является для десятков тысяч хасидов празднование Рош а-Шана Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и призвал раввинов страны помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош а-Шана в Умани. Об этом 25 августа сообщает сайт Офиса президента.

Зеленский отметил, что Украина понимает, насколько важным является для десятков тысяч хасидов празднование Рош а-Шана. В то же время он подчеркнул, что в этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы и привычки людей.

"В этом году из-за COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы... Массовое празднование Рош а-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах", – сказал глава государства.

Зеленский попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош а-Шана в этом году.

Президент напомнил, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в апреле на праздновании Пасхи.

Также глава государства добавил, что из-за динамики распространения коронавируса в Украине правительство планирует ограничить въезд в страну иностранных граждан.

Раввины, которые приняли участие во встрече, отметили, что понимают сложившуюся ситуацию и будут пытаться донести информацию до верующих.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

14 июля мэр Умани Александр Цебрий опубликовал документ МИД, в котором центральным и местным органам власти предписано рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош а-Шана, например: участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляцию богослужений. Отмена обычного формата праздника мотивировалась тем, что Израиль находится в "красной" зоне по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19; кроме того, в Украине запрещено проведение массовых мероприятий, существуют сложности в создании большого количества мест для обсервации, а также в контроле правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

В объединенной еврейской общине Украины отметили, что этот документ не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

В минздраве Израиля выступили против разрешения паломникам-хасидам прибывать в Умань на празднование Рош а-Шана.

Вопреки карантину, в Украину могут приехать до 10 тыс. хасидов, заявил 11 августа министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

17 августа Цебрий заявил, что готов блокировать въезд в город в случае приезда хасидов на празднование Рош а-Шана. В тот же день Кабмин Украины ограничил возможность посещения Умани хасидами.