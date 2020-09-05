Вице-премьер Федоров предложил переименовать приложение "Дій вдома"

Приложение "Дій вдома" для контроля за соблюдением режима самоизоляции, работает с 7 апреля. По словам вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, люди начали ассоциировать бренд "Дія" с антикоронавирусным продуктом, хотя это совершенно разные приложения.

Приложение "Дія" действует с февраля. Вице-премьер просит не путать его с "антикоронавирусной" системой "Дій вдома" Фото: thedigital.gov.ua

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил 5 сентября в Telegram, что ошибся с выбором названия для приложения, отслеживающего соблюдение гражданами самоизоляции.

Продукт "Дій вдома" для мониторинга прохождения самоизоляции в основном используют люди, въезжающие в Украину. При этом в стране действует цифровой портал "Дія", позволяющий использовать электронные аналоги документов, напомнил чиновник.

"Пограничники на въезде каждому человеку говорят: "Скачивайте "Дію"..." – и наш позитивный, настоящий бренд "Дія" начинается ассоциироваться с антикоронавирусным продуктом и с ограничением. Хотя это вообще разные, несвязанные приложения. У них даже кардинально разный дизайн... В общем, уверен, что стоит менять название приложения, чтобы не ассоциировать его с нашим флагманским продуктом", – написал Федоров.

По его словам, уже разработана версия "Дій вдома 2.0". К сентябрю благодаря продукту удалось отследить самоизоляцию более 400 тыс. человек, отметил Федоров.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. В приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

15 апреля правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении "Дія": электронные аналоги документов получили такую же юридическую силу, как и бумажные или пластиковые.

22 апреля Министерство цифровой трансформации Украины открыло доступ к цифровым паспортам в приложении "Дія".

О запуске приложения "Дій вдома" Федоров сообщил 7 апреля. Его, среди прочего, должны устанавливать граждане, возвращающиеся из-за границы, для контроля за соблюдением режима самоизоляции.