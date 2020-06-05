Федоров: Многие приходят ко мне договариваться и предлагают проценты

Реформы, которые начало Министерство цифровой трансформации Украины, многим не понравились, это привело к попыткам дискредитации ведомства, считает глава Минцифры Михаил Федоров.

Министерство цифровой трансформации планирует за пять лет перевести в режим онлайн 100% административных услуг Фото: pixabay.com

Министерство цифровой трансформации Украины выявило коррупционные схемы, которые можно устранить с помощью IT-технологий, после этого началась кампания дискредитации ведомства, об этом в интервью LB.ua заявил министр ЦТ Михаил Федоров.

"Не хочу персонализировать, чтобы не поставить под сомнение репутацию какого-то из городских голов или чиновников, но есть города, где мы остановили закупки на 300-400 млн грн., потому что увидели коррупционные риски", – отметил он.

После этого знакомые сообщили Федорову, что работает определенный заказ. У министра есть гипотеза, "что это может быть связано со строительным реестром, потому что мы хотим побороть коррупцию в ГАСК".

"Очень много людей приходят ко мне со всех сторон договариваться и предлагают проценты, чтобы мы подтвердили закупку. Мы об этом информируем Службу безопасности Украины", – подчеркнул Федоров.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует за пять лет перевести в режим онлайн 100% административных услуг.

14 сентября глава министерства Михаил Федоров заявлял, что за два-три года команда хочет перевести в режим онлайн 50 самых популярных в Украине услуг.