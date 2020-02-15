Федоров показал три варианта дизайна электронного паспорта

Правительство разрабатывает электронный паспорт. Получить документ на мобильное приложение смогут владельцы загранпаспортов и ID-карт, отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 13 февраля в Facebook опубликовал варианты дизайна электронного паспорта.

"Мы работаем над созданием электронного паспорта. Получить на мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты. С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций). Как и на водительских удостоверениях, будет действовать QR-код для проверки подлинности документа", – написал вице-премьер.

Он заявил, что обсуждается дизайн электронного паспорта.

"Что нужно выносить на лицевую сторону, что спрятать в развернутое отражение (там будет скрыта вся-вся информация: срок действия, пол, гражданство и другое). Нам кажется, что главные данные паспорта – фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото", – добавил министр.

Федоров опубликовал три варианта дизайна.

В ноябре 2019 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "в течение трех – пяти лет 100% предоставляемых гражданам и бизнесу государством услуг перейдут в онлайн-формат".

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. За два дня "Дію" скачали почти 800 тыс. раз, приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store.

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.

Подробнее о том, как пользоваться приложением и зачем оно необходимо, можно прочесть в материале издания "ГОРДОН".