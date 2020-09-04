Еще три страны открыли для украинцев свои границы – МИД Украины

Перечень открытых для украинских граждан стран расширился до 48, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

За прошедшую неделю еще три страны открыли для украинцев свои границы. Об этом на брифинге 4 сентября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "ГОРДОН".

"За последнее время добавились Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго", – отметил Кулеба.

Также, по его словам, до 30 сентября без предоставления результатов ПЦР-тестов украинцы смогут въехать в Болгарию.

Таким образом, перечень открытых для украинских граждан стран расширился до 48.

Согласно данным правительственного сайта tripadvisor.gov.ua, до этого въезд украинцам был разрешен в Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Мексику, Египет, Тунис, Республику Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопию, Сомали, Кению, Замбию, Танзанию, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгарию, Словению, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландию, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайку, Камбоджу, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико и Сент-Люсия.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что Европейский союз откроет границы для украинцев, если количество новых случаев в стране не будет превышать 460–480 за сутки.

За последние сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 2723.