Украина предусмотрела преференции для граждан Беларуси при пересечении границы

Государственная пограничная служба Украины будет отдельно рассматривать запросы граждан Беларуси на въезд в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга 28 августа, передает корреспондент "ГОРДОН".
"Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать кризиса, который разворачивается в соседней, дружеской нам стране, будут пользоваться преференциями, и Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и будет предоставлять разрешения на въезд", – уточнил министр.
С 29 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закроют для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.
Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Десятки людей остаются в СИЗО.
Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. Белорусский правозащитный центр "Весна" задокументировал более 600 фактов насилия со стороны силовых структур и собирается передать эту информацию в Комитет ООН против пыток.
Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. Она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.
Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.