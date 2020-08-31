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С 1 сентября Венгрия закроет границы для иностранцев. В посольстве рассказали, кто из украинцев сможет попасть в страну

С 1 сентября в Венгрию смогу въехать украинцы, которые являются членами семьи граждан Венгрии, имеют действующий вид на жительство в стране, имеют действующее разрешение на временное проживание, являются должностными лицами дипломатической службы, и другие.

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Для въезда в Венгрию можно использовать только пункты пропуска "Тиса", "Лужники" и "Вилок"
Для въезда в Венгрию можно использовать только пункты пропуска "Тиса", "Лужники" и "Вилок"
Фото: depositphotos.com

С 1 сентября Венгрия закрывает границы для иностранцев из-за пандемии COVID-19. Вместе с тем некоторым категориям украинцев все же будет разрешено въехать в страну, сообщили в посольстве Украины в Венгрии в Facebook.

Право въезда в Венгрию имеют граждане Украины, которые:

  • являются членами семьи граждан Венгрии;
  • имеют действующий вид на жительство в Венгрии и члены их семей;
  • имеют действующее разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней;
  • являются должностными лицами дипломатической службы или прибывают в Венгрию с официальным визитом;
  • являются спортсменами и работают в Венгрии;
  • имеют документальные доказательства, что в течение последних шести месяцев болели COVID-19.

В других случаях въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции. В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и так далее).

На украинско-венгерской границе для въезда в Венгрию можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса", "Лужники" и "Вилок", отметили в посольстве.

Гражданам Украины, которые желают транзитом пересечь территорию Венгрии, не требуется получения индивидуального разрешения для транзита, если они возвращаются в Украину, а также в случае, если:

  • лицо дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию;
  • лицо отвечает всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение);
  • у лица имеется документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, документ на право собственности недвижимости, результаты тестов на вирус), а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия).

По данным венгерского правительства, на 31 августа в стране подтверждено 6139 случаев COVID-19, 3761 из них выздоровели, 615 – умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,2 млн, из них более 16,6 млн вылечились, а 846,4 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. 

Теги: Украина, Венгрия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, границы
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