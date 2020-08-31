С 1 сентября Венгрия закроет границы для иностранцев. В посольстве рассказали, кто из украинцев сможет попасть в страну

С 1 сентября Венгрия закрывает границы для иностранцев из-за пандемии COVID-19. Вместе с тем некоторым категориям украинцев все же будет разрешено въехать в страну, сообщили в посольстве Украины в Венгрии в Facebook.
Право въезда в Венгрию имеют граждане Украины, которые:
В других случаях въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции. В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и так далее).
На украинско-венгерской границе для въезда в Венгрию можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса", "Лужники" и "Вилок", отметили в посольстве.
Гражданам Украины, которые желают транзитом пересечь территорию Венгрии, не требуется получения индивидуального разрешения для транзита, если они возвращаются в Украину, а также в случае, если:
По данным венгерского правительства, на 31 августа в стране подтверждено 6139 случаев COVID-19, 3761 из них выздоровели, 615 – умерли.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,2 млн, из них более 16,6 млн вылечились, а 846,4 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных.