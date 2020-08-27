Правительство Украины решило на сутки раньше закрыть границы и изменило правила запрета на въезд иностранцам

Украинское правительство расширило категории иностранцев, которые смогут пересекать украинскую границу.

Кабинет Министров Украины изменил сроки действия запрета на въезд в Украину гражданам иностранных государств и перенес его начало с 29-го на 28 августа. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также правительство расширило категории иностранцев, которые смогут пересекать украинскую границу

Теперь пересекать государственную границу Украины без дополнительных условий смогут:

лица, постоянно или временно проживающие на территории Украины;

беженцы или лица, которые нуждаются в дополнительной защите;

дипломаты, работники консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей.

При наличии страхового полиса, покрывающего возможные расходы на лечение COVID-19 и обсервацию, в Украину смогут въезжать:

родственники первой линии граждан Украины;

лица, имеющие официальное действующее разрешение на работу в Украине;

лица, которые направляются на территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

главы и члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудники международных организаций, а также лица, сопровождающие их, и въезжающие в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров, Офиса президента, Министерства иностранных дел.

водители и/или члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

лица, прибывающие по приглашению МИД;

деятели культуры, прибывающие по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

участники официальных спортивных соревнований, проходящих на территории Украины, и лица, их сопровождающие;

лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

лица, прибывающие на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Конечной датой запрета на въезд остается 28 сентября.

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границы Украины закроют для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По состоянию на 27 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 112 059, из них 2403 умерли, 54 217 человек выздоровели.