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Госагентство туризма Украины просит Кабмин пересмотреть запрет на въезд для иностранцев

В Госагентстве развития туризма предлагают запретить въезд в Украину только для тех иностранцев, которые являются гражданами государств с широким распространением COVID-19, то есть из "красной" зоны.

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Госагентство предлагает разрешить пересечение границы членам "смешанных" семей, в которых есть граждане Украины и других государств
Госагентство предлагает разрешить пересечение границы членам "смешанных" семей, в которых есть граждане Украины и других государств
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Государственное агентство развития туризма Украины обратилось к правительству с просьбой пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев до конца сентября. Об этом говорится на странице агентства в Facebook.

В госагентстве отметили, что полный запрет для иностранцев на въезд в Украину может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая уже пострадала от последствий пандемии COVID-19 и только сейчас начала восстанавливаться. По их мнению, такой шаг также нивелирует положительные изменения и системную работу государственных структур по либерализации и снятию ограничений для посещения Украины.

В агентстве предлагают запретить въезд в Украину только для тех иностранцев, которые являются гражданами государств с широким распространением COVID-19, то есть из "красной" зоны.

Также там считают, что необходимо разрешить въезд в Украину гражданам государств, в которых количество новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней меньше количества таких случаев в Украине, в случае если они посетят Украину с туристической целью. Туристическая цель у них должна быть подтверждена наличием бронирования отеля или электронного ваучера от туристического оператора. Также у таких иностранцев должен быть в наличии отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Госагентство также предлагает разрешить пересечение украинской границы членам так называемых смешанных семей, в которых есть граждане Украины и других государств.

https://www.facebook.com/DARTUkraine/posts/171324021161133

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границы Украины закроют для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции

По состоянию на 27 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 112 059, из них 2403 умерли, 54 217 человек выздоровели.

Теги: Украина, туризм, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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