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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украина открывает сообщение с аннексированным Крымом – МинВОТ разъяснил порядок пересечения админграницы

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, с 29 августа Украина возобновляет сообщение с аннексированным Крымом. Порядок пересечения админграницы разъяснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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КПВВ на границе с Крымом заработают в обычном режиме с 29 августа
КПВВ на границе с Крымом заработают в обычном режиме с 29 августа
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

С 00.00 29 августа возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и города Севастополя и выезда с нее. Пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уточнила порядок пересечения КПВВ для иностранцев и украинских граждан.

Согласно изменениям, внесенным правительством в постановление Кабмина №641 от 22 июля 2020 года и на время действия карантина, в период с 29 августа по 28 сентября 2020 года иностранцы и лица без гражданства, которые хотят попасть на подконтрольную Украине территорию через КПВВ или на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя, должны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действующий в течение срока пребывания на территории Украины (в том числе на временно оккупированных территориях).

Полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине или договорные отношения с украинской страховой компанией-партнером.

Все категории граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий, должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после выезда с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Для прохождения самоизоляции те, кто прибывают с временно оккупированных территорий, обязаны установить и активировать мобильное приложение "Дій вдома". В случае невозможности установления такого мобильного приложения необходимо пройти обсервацию.

Самоизоляцию не должны проходить дети до 12 лет и работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.

26 августа правительство Украины приняло решение о приостановлении с 29 августа распоряжения Кабинета Министров Украины №979 "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда с нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Данное распоряжение было принято 8 августа на внеочередном заседании правительства для предотвращения распространения COVID-19. Пропускали только отдельные категории граждан.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что перед закрытием админграницы с Крымом в КПВВ "Каланчак" скопились сотни граждан, которые намерены покинуть полуостров.

В Госпогранслужбе заявили, что очередей на въезд в Крым из материковой Украины нет.

Теги: Крым, Севастополь, Госпогранслужба, аннексия, полис, иностранцы, КПВВ, Кабмин, коронавирус, обсервация
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