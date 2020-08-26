Украина открывает сообщение с аннексированным Крымом

Распоряжение Кабинета Министров Украины №979 "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда (КПВВ) на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда с нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 8 августа 2020 года прекратит действие с 29 августа. Об этом стало известно на заседании правительства Украины, которое состоялось 26 августа, передает корреспондент "ГОРДОН".
Полный текст решения Кабмина Украины по данному вопросу будет опубликован завтра, 27 августа.
8 августа на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины было принято решение запретить с 8.00 9 августа до 8.00 30 августа въезд и выезд из оккупированного Крыма для предотвращения распространения COVID-19. Пропускали только отдельные категории граждан.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что перед закрытием админграницы с Крымом в КПВВ "Каланчак" скопились сотни граждан, которые намерены покинуть полуостров.
В Госпогранслужбе заявили, что очередей на въезд в Крым из материковой Украины нет.