Украина открывает сообщение с аннексированным Крымом

8 августа на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины было принято решение запретить с 8.00 9 августа до 8.00 30 августа въезд и выезд из оккупированного Крыма для предотвращения распространения COVID-19. Пропускали только отдельные категории граждан.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что перед закрытием админграницы с Крымом в КПВВ "Каланчак" скопились сотни граждан, которые намерены покинуть полуостров.

В Госпогранслужбе заявили, что очередей на въезд в Крым из материковой Украины нет.