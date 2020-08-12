Чубаров потребовал от правительства Украины открыть пункты пропуска на админгранице с Крымом

Руководство Меджлиса крымскотатарского народа обратилось к украинскому правительству с требованием пересмотреть решение о закрытии из-за угрозы коронавируса контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) на админгранице Херсонской области и аннексированного Крыма. Обращение опубликовал 12 августа глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Данное решение лишило украинцев, особенно проживающих в Крыму и Севастополе, возможности пользоваться правами, гарантированными Конституцией и законами Украины, заявил он.
Чубаров подчеркнул, что подобное отношение власти к собственным гражданам, особенно к тем, которые проживают на аннексированном полуострове, дискредитирует правительство Украины.
В Меджлисе также потребовали проводить консультации с их представителями перед принятием подобных решений и выразили надежду, что Кабмин срочно внесет в соответствующий документ изменения и дополнения, подготовленные и направленные правительству представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и рядом правозащитных организаций.
8 августа на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины было принято решение запретить с 8.00 9 августа до 8.00 30 августа въезд и выезд из оккупированного Крыма для предотвращения распространения COVID-19. Пропускать намерены только отдельные категории граждан.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что перед закрытием админграницы с Крымом в КПВВ "Каланчак" скопились сотни граждан, которые намерены покинуть полуостров.
В Госпогранслужбе заявили, что очередей на въезд в Крым из материковой Украины нет.