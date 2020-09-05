У Филарета, госпитализированного с COVID-19, диагностировали воспаление легких

Основателя Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета накануне госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

У основателя Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета диагностировали воспаление легких. Об этом сообщается на странице Филарета в Facebook.

"Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких", – сказано в заявлении, опубликованном днем 5 сентября.

О госпитализации Филарета с коронавирусной инфекцией стало известно 4 сентября.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,6 млн, из них более 17,7 млн вылечились, 874 тыс. умерли.

В Украине общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 133 787, из них 2811 умерли, 61 649 выздоровели.