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Филарет заявил, что будет требовать от Константинополя другой томос

Православная церковь Украины зависима от вселенского патриархата, потому ей нужен другой томос об автокефалии. Об этом сообщил основатель Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

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Филарет: Мы требовали, требуем и будем требовать до конца такой томос, который имеют другие церкви
Филарет: Мы требовали, требуем и будем требовать до конца такой томос, который имеют другие церкви
Фото: Патріарх Філарет / Facebook

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в интервью изданию "Апостроф" заявил, что Украина должна отказаться от томоса об автокефалии ПЦУ и требовать от константинопольского патриарха Варфоломея другого томоса.

Филарет настаивает, что на данный момент поместная церковь Украины является зависимой от Константинополя.

"Во-первых, юрисдикция автокефальной Украинской церкви распространяется только на территорию Украины. А те украинцы, которые проживают за пределами нашей страны, не имеют права состоять в украинской церкви, а должны принадлежать к константинопольскому патриархату. Это уже нарушение автокефалии, ведь другие церкви своей диаспорой сами управляют, а нам говорят, что вы не имеете на это права, и мы, греки, будем управлять украинской церковью. Во-вторых – миро. Миро каждая церковь имеет право варить сама. На то она и автокефальная церковь. А если она не имеет своего миро, то это значит, что она не может ни детей крестить, ни освящать престолы. Дадут миро – можем, не дадут – не можем. Зависимость? Зависимость!" – утверждает почетный патриарх ПЦУ.

Он считает, что Варфоломей должен дать украинской церкви такой томос, какой он дал польской, румынской, болгарской и сербской церквям.

"Поэтому мы требовали, требуем и будем требовать до конца такой томос, который имеют другие церкви. Мы будем твердо стоять на позиции патриархата. Если вселенский патриарх даст новый томос патриархату, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой церковью. Мы вышли из состава так называемой ПЦУ, потому что не хотим быть зависимыми от константинопольского патриарха", – добавил Филарет.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.

В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.

Епифаний заявил в январе 2020 года, что еще четыре поместные церкви готовятся признать ПЦУ, среди них – румынская, занимающая седьмое место в диптихе.

Теги: Украина, церковь, патриарх Филарет, Варфоломей, автокефалия, томос, Православная церковь Украины, ПЦУ
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