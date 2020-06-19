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ПОЛИТИКА

ПЦУ о деле о получении томоса: Позорная и абсурдная попытка давления на церковь

В Православной церкви Украины призвали всех причастных к политически мотивированному преследованию церкви "помнить о личной ответственности перед Богом, собственной совестью, прошлым, нынешним и будущими поколениями".

ПЦУ была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года
ПЦУ была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года
Фото: Православна Церква України / Facebook

Факт расследования дела о создании Православной церкви Украины, в котором фигурирует пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, является попыткой давления на поместную украинскую церковь. Об этом говорится в заявлении ПЦУ, обнародованном на сайте церкви.

"18 июня 2020 года из сообщений средств массовой информации нам стало известно об официальном подтверждении существования расследования, начатого еще 6 ноября прошлого года якобы по причине "разжигания межрелигиозной розни при создании ПЦУ". То, что такое "расследование" было официально начато, и до сих пор (более восьми месяцев) проводится, не может быть оценено Киевской митрополией ПЦУ никак иначе, как пример использования противниками независимости УПЦ юридической системы, правоохранительных и судебных органов Украины с целью препятствования развитию Православной церкви Украины, процессу ее международного признания, свободе волеизъявления религиозных общин", – говорится в заявлении.

В ПЦУ считают, что "особенно позорным и циничным" выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая прекратила отдельное существование как религиозное объединение.

"Государство законом обязано уважать традиции и внутренние установки религиозных организаций, не вмешиваться в осуществляемую в рамках закона деятельность религиозных организаций. Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а якобы продолжается уже более восьми месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на ПЦУ, которая проводится в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре", – отметили в ПЦУ.

Там призвали всех, "кого привлекают к политически мотивированному преследованию", "помнить о личной ответственности перед Богом, собственной совестью, прошлым, нынешним и будущими поколениями".

18 июня Порошенко заявил, что стал фигурантом уголовного производства "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины".

В ГБР подтвердили, что в 2019 году СБУ открыла производство "по заявлению прихожан Киевского патриархата УПЦ о незаконных действиях ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ". В дальнейшем СБУ передала дело ГБР. 

Источник "Украинской правды" в ГБР сообщил, что производство было открыто по заявлению почетного патриарха ПЦУ Филарета.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года путем слияния УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

Вскоре между новосозданной церковью и Филаретом, который до собора возглавлял УПЦ КП, произошел публичный конфликт. Филарет утверждает, что до создания ПЦУ была договоренность: Епифаний будет представляет церковь в мире, а внутренними делами церкви будет заниматься Филарет, но эта договоренность якобы была нарушена. После этого Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ. Он также обвинял Порошенко в нарушении договоренностей. 

"Мне все говорили, что Порошенко не надо верить. Потому что он говорит неправду. Но… Я ему поверил. Теперь убедился, что верить ему нельзя. Действительно, сам он человек верующий, но церковь ему была нужна прежде всего для того, чтобы во второй раз стать президентом. Томос не помог", – сказал иерарх в декабре 2019 года. 

Теги: Петр Порошенко, преследования, религия, УПЦ КП, расследование, автокефалия, томос, Православная церковь Украины, ПЦУ, ГБР
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