Добкин заявил, что является инициатором дела против Порошенко за томос

В заявлении к Госбюро расследований экс-нардеп от Оппозиционного блока Михаил Добкин обвинил пятого президента Петра Порошенко в "пренебрежении фундаментальными правами и свободами граждан и злоупотреблении служебными обязанностями".

По мнению Добкина (на фото), Порошенко использовал томос для достижения победы на выборах 2019 года Фото: Михаил Добкин / Facebook

Бывший мэр Харькова и экс-народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин сообщил, что именно он является инициатором нового уголовного производства против лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, которое касается получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Соответствующее заявление он опубликовал 18 июня в своем Telegram.

В заявлении к Госбюро расследований Добкин обвинил Порошенко в "пренебрежении фундаментальными правами и свободами граждан и злоупотреблении служебными обязанностями".

"Манипулируя стремлениями православного сообщества Украины к объединению, Порошенко использовал церковные организации и религиозное противостояние для достижения победы на выборах 2019 года. Такие преступные действия Порошенко вызвали обострение религиозного (межконфессионального) противостояния и вражды в государстве", – говорится в документе.

Кроме того, Добкин заявил, что Порошенко якобы вмешивался в дела церкви, призывал к необходимости такого вмешательства новоизбранного президента Владимира Зеленского, навязывал мнение, которая из церквей является правильной, использовал томос в личных интересах с привлечением бюджетных средств и высказывал открытую нетерпимость к Украинской православной церкви Московского патриархата.

По мнению экс-нардепа, действия пятого президента "представляют опасность для социального мира и политической стабильности в Украине и содержат признаки уголовных деяний, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины".

18 июня Порошенко заявил, что стал фигурантом уголовного производства "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины". По данным СМИ, производство было открыто по заявлению почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета. Его претензия была в том, что "деньги, которые получала Украинская православная церковь Киевского патриархата в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь".

В ГБР подтвердили, что в 2019 году СБУ открыла производство "по заявлению прихожан Киевского патриархата УПЦ о незаконных действиях ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ". В дальнейшем СБУ передала дело ГБР.

В ПЦУ расследование назвали попыткой давления на поместную украинскую церковь.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года путем слияния УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

Вскоре между новосозданной церковью и Филаретом, который до собора возглавлял УПЦ КП, произошел публичный конфликт. Филарет утверждает, что до создания ПЦУ была договоренность: Епифаний будет представляет церковь в мире, а внутренними делами церкви будет заниматься Филарет, но эта договоренность якобы была нарушена. После этого Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ. Он также обвинял Порошенко, который активно участвовал в процесса создания ПЦУ, в нарушении договоренностей.

"Мне все говорили, что Порошенко не надо верить. Потому что он говорит неправду. Но… Я ему поверил. Теперь убедился, что верить ему нельзя. Действительно, сам он человек верующий, но церковь ему была нужна прежде всего для того, чтобы во второй раз стать президентом. Томос не помог", – сказал иерарх в декабре 2019 года.