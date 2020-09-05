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Россия подвергла Порошенко санкциям, Филарет заразился коронавирусом. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 4 сентября.

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Ключевые новости пятницы
Ключевые новости пятницы
Фото: depositphotos.com

Дополнение к санкционному списку

Правительство России наложило санкции на пятого президента Украины Петра Порошенко. Также в обновленный санкционный список попали певец и экс-нардеп Святослав Вакарчук, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и другие политики.

Нормандская встреча

Встреча лидеров государств "Нормандской четверки" может состояться до конца сентября, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его сведениям, руководители МИД Украины, России, Германии и Франции также в этом месяце соберутся на саммит.

Отравление Навального

Североатлантический совет провел заседание, посвященное покушению на российского оппозиционного политика Алексея Навального. Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию раскрыть всю информацию о программе отравляющих веществ "Новичок".

Рейтинги доверия

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 49% граждан, Верховной Раде – 75%, правительству – 72%, чиновникам – 78%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Наибольший уровень доверия у Вооруженных сил Украины – 65%.

Пролетели бомбардировщики США

Американские бомбардировщики Boeіng В-52 Stratofortress впервые пролетели в небе над Украиной в сопровождении истребителей Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

COVID-19 вновь побил антирекорд

За минувшие сутки в Украине выявили наибольшее за все время пандемии количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 2723. Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 130 951.

Протесты в Тернополе и Ивано-Франковске

Мэрия Ивано-Франковска будет судиться с Кабинетом Министров из-за внесения города в "красную" карантинную зону. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По словам мэра Тернополя Сергея Надала, на следующей неделе город, также попавший в "красную" зону, будет жить в обычном режиме.

Филарет заболел

Коронавирусную инфекцию обнаружили у 91-летнего основателя Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета. Он госпитализирован.

Отбор присяжных

Шевченковский районный суд Киева отобрал пять кандидатов в присяжные на процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Теги: Петр Порошенко, НАТО, Тернополь, рейтинг, санкции, Павел Шеремет, МИД Украины, Святослав Вакарчук, соцопрос, Сергей Надал, Йенс Столтенберг, патриарх Филарет, Ахтем Чийгоз, антирекорд, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, Владимир Зеленский, правительство РФ, Шевченковский суд, Руслан Марцинкив, Новичок, присяжные, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, красная зона, отравление Навального
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