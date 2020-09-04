Россия ввела санкции против Порошенко

Правительство России решило расширить список лиц, к которым применяются специальные экономические меры. Под санкции попал экс-президент Украины Петр Порошенко. Постановление опубликовано в пятницу, 4 сентября, на российском портале правовой информации.

"Внести в приложение №1 к постановлению правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 года №1300… Дополнить пунктом 398 следующего содержания: Порошенко Петр Алексеевич", – говорится в публикации.

Президент России Владимир Путин подписал указ 22 октября 2018 года, предусматривающий введение санкций в связи "с недружественными действиями Украины". Глава Кремля поручил правительству составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры, а также определить эти меры.

В ноябре 2018 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. Тогда в списке было 68 компаний и 322 физических лица.

Правительство России 28 июля внесло в Госдуму проект закона, который предусматривает введение новых экономических мер в отношении Украины. Новые санкции устанавливают запрет на прием платежным агентом денежных средств и совершение трансграничных денежных переводов, если получатель состоит в санкционном списке.