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Демократы в Сенате США инициируют антироссийские санкции из-за попыток очернить Байдена

11 американских сенаторов-демократов напомнили администрации президента США Дональда Трампа о докладе разведки, в котором говорится, что Россия использует ряд мер, чтобы накануне выборов президента испортить имидж бывшего вице-президента страны и кандидата в президенты Джо Байдена.

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Байден соперник Трампа на выборах президента
Байден – соперник Трампа на выборах президента
Фото: ЕРА

3 сентября в США группа сенаторов от Демократической партии заявила о необходимости санкций в отношении физических лиц и компаний, которые от имени России и других стран пытаются вмешаться в предстоящие выборы президента США. Об этом сообщает The Washington Post.

Обращаясь с официальным запросом к министру финансов Стивену Мнучину, 11 сенаторов процитировали недавние данные разведки о том, что Россия использует ряд мер для очернения бывшего вице-президента страны и кандидата в президенты Джо Байдена.

В документе говорится, что администрации президента Дональда Трампа "давно пора" послать прямое послание президенту РФ Владимиру Путину о том, что США немедленно и решительно отреагируют на продолжающееся вмешательство в выборы.

Среди авторов обращения – лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Телеканал ABC News 3 сентября сообщил, что в июле разведка США подготовила доклад о попытках России распространить дезинформацию о психическом здоровье Байдена. В нем аналитики утверждают, что российские представители "будут и дальше продолжать очернять кандидатов в президенты, утверждая, что их плохое психическое или физическое здоровье может повлиять на исход выборов 2020 года".

Телеканал напоминает, что Трамп в ходе своей предвыборной кампании постоянно говорит о психологической непригодности Байдена.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

В июле Трамп заявил, что Байден должен пройти тест на когнитивные способности.

Теги: Россия, США, санкции, Джо Байден, Дональд Трамп, Демократическая партия, Чак Шумер
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