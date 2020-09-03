Разведка США подготовила доклад о том, что РФ распространяет дезинформацию о психическом здоровье Байдена – СМИ

Власти США пока не обнародовали доклад разведки, в котором говорится, что РФ пытается распространять тезис о деменции кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена, который подхватил президент Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал ABC News.

В июле разведка США подготовила доклад о попытках России распространить дезинформацию о психическом здоровье бывшего вице-президента США и кандидата на пост главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на проект документа.

Проект доклада передали на рассмотрение юридическому отделу и пресс-службе министерства внутренней безопасности США, он не был предназначен для широкого обсуждения, отмечает телеканал.

В документе говорится о попытках Ирана и Китая критиковать действующего президента США Дональда Трампа, однако основное внимание там уделяется атакам России на психологическую пригодность Байдена. Телеканал напоминает, что именно эту линию избрал и Трамп в ходе своей предвыборной кампании.

Аналитики в докладе с высокой степенью уверенности говорят, что российские представители "будут и дальше продолжать очернять кандидатов в президенты, утверждая, что их плохое психическое или физическое здоровье может повлиять на исход выборов 2020 года", отмечает ABC News.

В качестве примера попыток России поставить под сомнение состояние здоровья Байдена в проекте бюллетеня приводится материал на одном из российских сайтов, где некоторые словесные ошибки экс-президента из-за заикания были преподнесены, как симптомы деменции.

Доклад должны были передать властям штатов и правоохранителям, однако по прошествии двух месяцев этого пока не произошло, сообщает телеканал.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

В июле Трамп заявил, что Байден должен пройти тест на когнитивные способности.