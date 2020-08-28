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Байден заявил о готовности к дебатам с Трампом

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила против проведения дебатов кандидатов в президенты страны Дональда Трампа и Джо Байдена. Последний сказал, что готов к таким дебатам.

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Байден: Я собираюсь дебатировать с Трампом
Байден: Я собираюсь дебатировать с Трампом
Фото: ЕРА

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о намерении принять участие в предвыборных дебатах с действующим президентом страны Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC 27 августа.

"Я собираюсь дебатировать с ним", – отметил Байден.

Он подчеркнул, что будет проверять на достоверность сведения, озвученные своим соперником.

Телеканал отмечает, что ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила против проведения таких дебатов – она убеждена, что Трамп будет вести себя на них недостойно.

В начале августа Трамп выступил за скорейшее проведение дебатов перед выборами. Его беспокоит, что дебаты назначены на сентябрь, он считает, что это слишком поздно. По мнению главы американского государства, дебаты должны пройти до старта голосования по почте, чтобы избиратели смогли оценить всех претендентов.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Пока Байден опережает Трампа на семь процентных пунктов.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, выборы президента США 2020
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