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Байден опережает Трампа на семь процентных пунктов – опрос

За кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена готовы проголосовать 47% респондентов, за действующего главу государства Дональда Трампа – 40%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Ipsos и агентством Reuters.

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Байден лидирует в президентском рейтинге
Байден лидирует в президентском рейтинге
Фото: EPA

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает своего главного конкурента – действующего президента Дональда Трампа на семь процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Ipsos и агентством Reuters с 19-го по 25 августа.

Так, о готовности проголосовать за Байдена заявили 47% зарегистрированных избирателей, которые приняли участие в опросе. Поддержать кандидатуру республиканца Трампа намерены 40% респондентов.

Еще около 14% опрошенных заявили, что не поддержат ни одного из кандидатов от основных партий.

Опрос проводился с 19-го по 25 августа онлайн по всей территории США. В нем приняли участие 4320 взрослых американцев. Опрос имеет интервал достоверности, показатель точности от двух до пяти процентных пунктов.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, Республиканская партия, Демократическая партия, выборы президента США 2020
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