Демократы утвердили афроамериканку Харрис кандидатом на пост вице-президента США

Сенатор Камала Харрис, которую демократы избрали кандидатом в вице-президенты США, стала первой женщиной-афроамериканкой, претендующей на этот пост.

Претенденткой на пост вице-президента США впервые стала темнокожая и южноазиатская женщина, сенатор, 55-летняя Камала Харрис. Ее кандидатуру 20 августа утвердила Демократическая партия США. Об этом сообщила телерадиокомпания CNN, которая вела трансляцию с национального съезда партии.

Харрис будет избираться вместе с кандидатом на пост президента 77-летним экс-вице-президентом США Джоном Байденом.

Кандидатка представилась дочерью иммигрантов из Индии и Ямайки и заявила, что будет стремиться восстановить принципы инклюзивности после четырех лет разногласий при Трампе.

Она заявила, что разделяет с Байденом видение США как сообщества, где приветствуют всех, независимо от того, как они выглядят и откуда приехали.

11 августа Байден выбрал Харрис своим кандидатом в вице-президенты. Он заявил, что Харрис – лучший человек, который поможет вести борьбу против действующего президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Год назад Харрис, которая тоже боролась за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, обвиняла Байдена в расизме. В случае избрания она станет первой темнокожей женщиной на посту вице-президента США.

Харрис – единственная темнокожая женщина в Сенате США, она была впервые избрана в 2016 году, до этого занимала должность генерального прокурора Калифорнии, еще раньше – окружного прокурора Сан-Франциско.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.