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Байден обещает Украине летальное вооружение в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах намерен "дать понять Кремлю, что РФ должна прекратить агрессию и оккупацию Украины".

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Байден обещает Украине летальное оружие
Байден обещает Украине летальное оружие
Фото: EPA

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что предоставит Украине летальное вооружение для борьбы с российской агрессией в случае победы на выборах. Об этом говорится в поздравлении Байдена по случаю Дня Независимости Украины, опубликованном на сайте его кампании.

"Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена – Харрис (кандидатом на пост вице-президента США является сенатор-демократ Камала Харрис. – "ГОРДОН") будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение, при этом побуждая Украину проводить важные реформы, которые жизненно важны для ее успеха", – подчеркнул он.

Байден напомнил, что после Революции достоинства администрация Барака Обамы "с гордостью помогла Украине защититься от вторжения России".

"Мы применили дорогостоящие санкции, чтобы наказать Москву за ее агрессию, и сплотили наших союзников, чтобы Украина получила финансовую, политическую и военную поддержку, необходимую для противостояния российской агрессии. Мы поддержали реформы, которых так отчаянно хотели украинцы, и требовали от руководства Украины бороться с коррупцией, потому что стабильная, независимая, демократическая и процветающая Украина важна для США", – добавил кандидат в президенты.

Нынешний президент США Дональд Трамп, считает Байден, "отказывается противостоять [президенту РФ] Владимиру Путину, даже намекал несколько раз, что Крым по праву является российской территорией".

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и Трамп, представляющий Республиканскую партию.

С начала российской агрессии против Украины в 2014 году США оказывают Киеву финансовую поддержку, в том числе – предоставляют различные виды вооружений. Так, в июне 2020 года Конгресс США утвердил очередной пакет помощи Украине на $250 млн, предусматривающий предоставление средств контрбатарейной борьбы, транспорта, медицинского оборудования, осуществление подготовки подразделений ВСУ.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, Джо Байден, Кремль, Конгресс США, агрессия, Дональд Трамп, ВСУ, российская агрессия, война на Донбассе, Камала Харрис
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