Facebook ошибочно заблокировала рекламу Байдена, приняв ее за насильственный контент

Демократы из организации Priorities USA запустили предвыборную рекламу своего кандидата в президенты Джо Байдена. В Facebook ролик попал под блокировку, однако вскоре представители компании назвали этот случай "досадной ошибкой".

Соцсеть Facebook по ошибке заблокировала предвыборную рекламу кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом 1 сентября сообщило агентство Reuters.

Под блокировку попал ролик, который запустили демократы из организации Priorities USA. В нем нынешний президент США Дональд Трамп призывает отменить систему медицинского страхования Obamacare, на что Байден отвечает ему "Да ладно, мужик".

В Facebook изначально заявили, что видео было заблокировано, так как оно подпало под правила соцсети по поводу "шокирующего, сенсационного, подстрекательского или чрезмерно жестокого контента".

В итоге представитель Facebook Энди Стоун назвал блокирование рекламы "досадной ошибкой", а представители Priorities USA обвинили Facebook в непоследовательности.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Пока Байден опережает Трампа на семь процентных пунктов.