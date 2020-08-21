"Против Трампа". 18-летняя Билли Айлиш призвала американцев голосовать за Байдена

18-летняя американская певица Билли Айлиш, выступая на съезде демократов, заявила, что американцам в качестве президента нужен человек, способный решать, а не отрицать проблемы. По ее мнению, кандидат в президенты от Демократической партии, 77-летний экс-вице-президент США Джо Байден обладает такими качествами в отличие от действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося повторно.

18-летняя американская певица Билли Айлиш в ночь на 20 августа приняла участие в национальном съезде Демократической партии США, призвав американцев голосовать против действующего президента Дональда Трампа, который баллотируется на следующий срок.

Из-за карантина выступление Айлиш транслировалось в онлайн-формате. Запись выступления певицы опубликована на ее странице в Twitter.

По словам Айлиш, Трамп разрушает ценности, которые дороги американцам, поэтому граждане должны выбрать человека, который способен решать, а не отрицать проблемы. По мнению певицы, такими качествами обладает кандидат в президенты от Демократической партии, 77-летний экс-вице-президент США Джо Байдена.

"Все начинается с голосования против Трампа и за Байдена", – резюмировала Айлиш.

После выступления певица в прямом эфире исполнила свою новую песню c символичным названием My future, премьера которой состоялась в конце июля.

На своей странице в Twitter певица опубликовала запись вокального выступления на партийном съезде.

Watch Billie’s performance of “my future” live from the 2020 Democratic National Convention. https://t.co/A4Uo0OmLrQ

Register to vote: https://t.co/5zf6pwhmzo pic.twitter.com/1eolYmzFi4 — billie eilish (@billieeilish) August 20, 2020

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и Трамп, представляющий Республиканскую партию.