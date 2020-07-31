My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
Американская певица Билли Айлиш на своем канале в YouTube презентовала анимационный клип на свой новый трек My future. Менее чем за сутки с момента презентации видео посмотрели более 5 млн пользователей сети, каждый пятый из которых поставил клипу лайк. Видео-мультфильм певице снял режиссер Эндрю Онорато – его героиня внешне напоминает саму певицу. Релиз стал первым синглом, выпущенным певицей после трека No Time To Die, который был представлен в феврале 2020 года.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.