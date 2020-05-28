"Не моя ответственность". Билли Айлиш опубликовала полную версию фильма о своем теле. Видео
Американская певица Билли Айлиш на своем YouTube-канале опубликовала короткометражный фильм "Не моя ответственность". В ролике она снимает с себя объемную одежду и рассказывает о критике своего тела со стороны хейтеров. "Вы меня знаете? Действительно меня знаете? У вас есть мнение насчет меня, моей музыки, моей одежды, моего тела. Некоторые люди ненавидят то, что я ношу, а некоторым это нравится. Некоторые люди критикуют других, некоторые критикуют меня. Я чувствую ваши взгляды, ваше неодобрение или ваши вздохи облегчения. Если бы я жила ими, я бы никогда не смогла двигаться. Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? Моя грудь, я, мой живот, мои бедра, тело, с которым я родилась? Это не то, что вы хотели? Если я ношу то, что удобно, я не женщина. Если я сбрасываю одежду, я девушка легкого поведения…" – говорит певица. Видео длится менее четырех минут.
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