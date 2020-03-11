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13 марта, 2020
 
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Билли Айлиш показала видео со своим раздеванием

Американская певица Билли Айлиш публично оголилась до белья, чтобы разрушить стереотипы о женщинах.

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Билли Айлиш: Хотя вы никогда не видели моего тела, вы осуждаете меня за него. Почему?
Билли Айлиш: Хотя вы никогда не видели моего тела, вы осуждаете меня за него. Почему?
Фото: billieeilish / Instagram

Американская певица Билли Айлиш во время концерта в Майами показала на сцене ролик, в котором снимает с себя топ, оставаясь в белье. Видео, снятое на концерте Айлиш 9 марта в Майами, разместили на канале Billie Eilish Updates в YouTube.

"У вас есть свое мнение. О моем мнении, о моей музыке, о моей одежде, о моем теле. Вы хотите, чтобы я была худее? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Хотите увидеть мою грудь, живот, бедра? Увидеть тело, с которым я родилась – разве не этого вы хотели? Если я ношу ту одежду, в которой мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то я шлюха. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы осуждаете меня за него. Почему?" – говорила певица за кадром.

ВИДЕО
Видео: Billie Eilish Updates / YouTube

Билли Айлиш родилась 18 декабря 2001 года. Она стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart. Айлиш стала триумфатором премии "Грэмми" в 2020 году.

Теги: Билли Айлиш
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