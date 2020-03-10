Лопес показала объятия с Айлиш и своей дочерью

51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес разместила в Instagram снимки с певицей Билли Айлиш. На фото они заключили в объятия дочь Лопес, 12-летнюю Эмми.
"Когда Эмми встретила Билли", – написала Лопес.
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У Дженнифер Лопес двое детей: двойняшки Эмми и Макс. Она родила их 22 февраля 2008 года. Отец детей – бывший муж Лопес, певец Марк Энтони.
Билли Айлиш родилась 18 декабря 2001 года. Она стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.