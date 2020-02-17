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"Это было ужасно, меня тошнило". Билли Айлиш рассказала о выступлении на церемонии вручения премии "Оскар 2020"

Американская певица Билли Айлиш призналась, что ее не удовлетворило собственное выступление на церемонии вручения премии Американской киноакадемии.

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Айлиш: На этой церемонии были не мои люди
Айлиш: На этой церемонии были не мои люди
Скриншот: ABC / YouTube

Американская певица Билли Айлиш в интервью New Music Daily призналась, что боролась с тошнотой во время исполнения песни британской группы Beatles Yesterday на церемонии вручения премии "Оскар 2020".

Выступление Билли Айлиш было посвящено всем звездам кино, недавно ушедшим из жизни.

"Мне было плохо во время выступления на "Оскаре", меня тошнило, поэтому я провалила песню. Это было ужасно. На этой церемонии были не мои люди", – рассказала она.

ВИДЕО
Видео: ABC / YouTube

Церемония вручения премии Американской киноакадемии – "Оскар" – состоялась в ночь на 10 февраля 2020 года.

Билли Айлиш родилась 18 декабря 2001 года. Она стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

Теги: Оскар, Билли Айлиш
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