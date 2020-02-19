No Time To Die. Билли Айлиш впервые вживую исполнила саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Американская певица Билли Айлиш впервые вживую исполнила песню No Time To Die на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне 18 февраля. Видео она разместила на своем YouTube-канале. На сцену вышел также брат певицы, соавтор композиции Финнеас О'Коннелл, бывший гитарист группы The Smiths Джонни Марр и композитор Ханс Циммер. Композиция No Time To Die является саундтреком к фильму "007: Не время умирать", мировой релиз которого запланирован на 3 апреля 2020 года. По версии премии Brit Awards Билли Айлиш стала лучшей иностранной певицей года.
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