Brit Awards 2020 назвала победителей

18 февраля в Лондоне состоялась церемония вручения премии Brit Awards 2020. Список победителей обнародовали на сайте премии.
Лучшим британским певцом назвали рэпера Stormzy, лучшей певицей – Мейбл. Лучшей британской группой признали Foals, лучшим британским альбомом – Psychodrama (Дейв).
Приз за лучший британский сингл отдали Льюису Капальди (Someone You Loved). Певца назвали также прорывом года.
Лучшими иностранными исполнителями назвали американцев Tyler, The Creator и Билли Айлиш.
Церемония Brit Awards 2020 проходила в зале O2 Arena.
Brit Awards – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области музыки. Она основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году, а ежегодно вручается с 1982 года. является британским эквивалентом премии "Грэмми".