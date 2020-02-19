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19 февраля, 2020
 
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Brit Awards 2020 назвала победителей

В Лондоне вручили награды премии Brit Awards 2020 лучшим музыкальным исполнителям.

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Foals получила приз как лучшая группа
Foals получила приз как лучшая группа
Фото: foals / Instagram

18 февраля в Лондоне состоялась церемония вручения премии Brit Awards 2020. Список победителей обнародовали на сайте премии.

Лучшим британским певцом назвали рэпера Stormzy, лучшей певицей – Мейбл. Лучшей британской группой признали Foals, лучшим британским альбомом – Psychodrama (Дейв).

Приз за лучший британский сингл отдали Льюису Капальди (Someone You Loved). Певца назвали также прорывом года.

Лучшими иностранными исполнителями назвали американцев Tyler, The Creator и Билли Айлиш.

Церемония  Brit Awards 2020 проходила в зале O2 Arena.

Brit Awards – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области музыки. Она основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году, а ежегодно вручается с 1982 года. является британским эквивалентом премии "Грэмми".

Теги: премия, Foals, Дэйв, Билли Айлиш, Stormzy, церемония, Brit Awards 2020
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