Трамп всерьез собирался поменять Пуэрто-Рико на Гренландию – экс-сотрудник министерства внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп заявлял в кулуарах, что хочет обменять Пуэрто-Рико на Гренландию; позже он говорил, что готов его купить, заявил экс-сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор.

Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор рассказал, что президент США Дональд Трамп в 2018 году всерьез хотел обменять Пуэрто-Рико, находящееся под юрисдикцией США, на Гренландию, которая находится в составе Дании. Намерение так и осталось на словах, но в прошлом году Трамп уже готовился купить Гренландию. Об этом пишет NBC News.

По словам экс-чиновника, Трамп спрашивал у членов правительства, могут ли США обменять Пуэрто-Рико на Гренландию. Такое намерение президент США выразил после ураганов "Ирма" и "Мария" в 2017 году, опустошивших остров и убивших тысячи людей.

Тейлор уточнил, что не воспринял данные слова как шутку и видел, что Трамп враждебно настроен к пуэрториканцам, хотя как их президент должен был "заступиться за них, а не пытаться продать другой стране".

Также, по его словам, Трамп назвал Пуэрто-Рико грязным, а людей там – бедными.

В свою очередь, представитель Трампа Питер Браун по вопросам восстановления Пуэрто-Рико сказал, что президент никогда не произносил ничего подобного.

10 июля о том, что Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико, рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк.