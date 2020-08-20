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Трамп всерьез собирался поменять Пуэрто-Рико на Гренландию – экс-сотрудник министерства внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп заявлял в кулуарах, что хочет обменять Пуэрто-Рико на Гренландию; позже он говорил, что готов его купить, заявил экс-сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор.

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Трамп неоднократно изъявлял желание продать или каким-то другим образом избавиться от Пуэрто-Рико
Трамп неоднократно изъявлял желание продать или каким-то другим образом избавиться от Пуэрто-Рико
Фото: ЕРА

Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор рассказал, что президент США Дональд Трамп в 2018 году всерьез хотел обменять Пуэрто-Рико, находящееся под юрисдикцией США, на Гренландию, которая находится в составе Дании. Намерение так и осталось на словах, но в прошлом году Трамп уже готовился купить Гренландию. Об этом пишет NBC News.

По словам экс-чиновника, Трамп спрашивал у членов правительства, могут ли США обменять Пуэрто-Рико на Гренландию. Такое намерение президент США выразил после ураганов "Ирма" и "Мария" в 2017 году, опустошивших остров и убивших тысячи людей.

Тейлор уточнил, что не воспринял данные слова как шутку и видел, что Трамп враждебно настроен к пуэрториканцам, хотя как их президент должен был "заступиться за них, а не пытаться продать другой стране".

Также, по его словам, Трамп назвал Пуэрто-Рико грязным, а людей там – бедными.

В свою очередь, представитель Трампа Питер Браун по вопросам восстановления Пуэрто-Рико сказал, что президент никогда не произносил ничего подобного.

10 июля о том, что Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико, рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк.

Пуэрто-Рико – зависимая от США территория со статусом неинкорпорированной организованной территории, то есть находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Действие конституции США на территории ограничено, верховная власть принадлежит Конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления.

Жители острова периодически голосуют за вхождение в состав США. Однако минюст Соединенных Штатов не поддерживает проведение голосования в Конгрессе.

Теги: США, Дональд Трамп, Гренландия, Пуэрто-Рико, продажа
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